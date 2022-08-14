Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/WWO6mJc7I2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2022

Sabah saatlerinde ise Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti.

MİT Hakurk ve Metina'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonu dün düzenlendi.

Operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.