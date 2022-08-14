15 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/WWO6mJc7I2
Sabah saatlerinde ise Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti.
MİT Hakurk ve Metina'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonu dün düzenlendi.
Operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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