Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 62'nci Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi.

Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.

Başpehlivan Zeybek'e altın kemerini takdim etti

Karşılaşmalar sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bakan Akar, Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini ve kupasını takdim etti.

Müsabakaların ardından Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.