İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için düğmeye bastı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

Mıhçı'nın İstanbul'da keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mıhçı'nın, İstanbul'un değişik noktalarında keşif amaçlı yürüdüğü görülüyor.

TSK'nın geçiş bölgelerine mayın döşemiş

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı belirlendi.

Teröristin ayrıca Kandil bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geçiş bölgelerine mayın döşediği, geçmiş dönemlerde eylem yapması için çok sayıda örgüt mensubunu Türkiye'ye gönderen grup içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Mıhçı'nın terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a geldiği bilgisine ulaşıldı.

Mıhçı'nın irtibatlı olabileceği kişilere yönelik operasyon

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis C.A., E.K. ve M.K.'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı tarafından sorgulanan Mıhçı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Mıhçı, emniyette susma hakkını kullandığını, savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini ve serbest bırakılmayı istediğini söyledi.

Avukatın savunması

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin olayı samimi bir şekilde anlattığını ve inkarda bulunmadığını belirterek "Ablasının daha önce örgüte katılıp sonra vefat haberini aldıktan sonra duygusal bir çıkış yaşamıştır. Böyle bir katılım söz konusudur. Kendisini, ne zaman gittiğini ve örgütte yapamayacağını anlayıp ayrılmak istediğini açıklamıştır. Orada yapamadı ve geri döndü. Öncelikle İstanbul'da bir yaşam kurmaya çalışmıştır. Müvekkil, kendi suçunun ortaya çıkmasına aracılık etmiştir. Yeni delillerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir" diye konuştu.

Şüpheli avukatı, müvekkilinin patlayıcı maddeye dair eğitim aldığını gösterir bir delil olmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep ettiği şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Mıhçı'nın tutuklanmasına karar verildi

Hakimlik kararında, polis raporlarında PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda firar ve arama kaydı bulunan şüpheliyle ilgili kayıtlarda, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikli eylem yapabileceği değerlendirildi.

Şüphelinin, Fatih'te bulunan bir iş yerinde olduğunun öğrenilmesi üzerine yanına gidildiği ve kimlik ibraz etmesi istenildiği bildirilen kararda, şüphelinin başkasına ait kimlik ibraz ettiği vurgulandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tutanakları, şüpheli hakkındaki ifadeler ve fotoğraf teşhisli tanık beyanlarını dikkate alan hakimlik, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.