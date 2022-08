CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde partisinin yurt dışındaki 43 birlik başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dünya siyaset tarihine bırakacakları mirasın, özellikle gençlerin, ilk kez oy kullanacakların bırakacağı mirasın, otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle değiştirmek olduğunu söyledi. Bunu gerçekleştirmek için yola çıktıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ister Türkiye'de ister yurt dışında olsun pek çok sorun yaşadıklarını ama artık sorunlardan arınmak istediklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, geleceğe güvenle bakmak istediklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nde öngörülen, demokratik ülkelerde öngörülen bütün demokratik kazanımların Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Eski klasik söylemlerin çok dışında, uygar dünyanın parçası olmak için mücadele eden bir CHP var. Bunun farkında olmanız lazım. Bizler, eleştiri yaparken arkasından mutlaka çözümü de getiren, çözümü de öneren, topluma duyuran bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil, nasıl çözebileceğini de ifade eden bir partiyiz. Dolayısıyla uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara en yakın dönemindedir."

"Her birimiz iktidara odaklanmış vaziyetteyiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 4 milyon seçmen, 6 milyon civarında yurt dışında yaşayan vatandaş olduğuna işaret ederek "Biz oralardan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Oyu alamıyorsak klasik bir söylemle 'Efendim onlar bize oy vermiyorlar.' Hayır bunu kabul etmiyorum. Niçin bize oy vermiyorlar? Asıl üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Karşıya iğneyi batırmadan önce, çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. Neden bize oy vermiyorlar? Eğer biz güven vermiyorsak, niye bize oy versinler? Siyaseti, bireysel çıkarlar üzerine inşa ediyorsak, niye bize oy versinler? Derdini anlatmak isteyen vatandaşın derdini anlatırken, lafını ağzına tıkıyorsak niye bize oy versinler? Yaşadığı dünya kadar sorun var, o sorunların çözümüyle ilgili çaba harcamıyorsak, niye bize oy versinler?" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün bu yeni siyaset anlayışının meyvelerini de gördüklerini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de nüfusun yarısından fazlasını CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yöneterek, onlara hizmet ettiğini belirtti.

Verdikleri mücadeleyi "hak, demokrasi" mücadelesi olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, partisinin yurt dışındaki birlik başkanları ve yöneticilerine, "Bölgede, yaşadığınız ilde, kentte veya ülkede seçmenlerle çok sıcak ve samimi bir ilişki kurmak zorundasınız. Onların sorunlarını dinlemek ve sorunlarını nasıl çözmeleri ya da biz nasıl çözüyoruz, neleri öneriyoruz, bunu çok iyi anlatmak zorundasınız." şeklinde tavsiyelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte CHP'de kısır çekişmeler olduğunu, bunları tamamen ayıkladıklarını anlatarak "Her birimiz iktidara odaklanmış vaziyetteyiz. Her birimiz Türkiye'nin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu sorunları çözmek istiyoruz. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Kafa yoruyoruz. Sadece parti içinde değil akademik dünyadan, bürokratik dünyadan da yardım alıyoruz. Olur ya bizim çözümümüzde bir eksiğimiz, bir yanlışımız olabilir. Sivil toplum örgütleriyle tartışıyoruz." dedi.

"Türkiye'de yaşayanlar, sizin çektiğiniz sorunları yeteri kadar bilmiyor"

Kılıçdaroğlu, ilk kez, yurt dışında yaşayan vatandaşların, kendilerini temsil etmek üzere yurt dışı seçim çevresi oluşturulması gerektiğini telaffuz eden ve kanun teklifini veren bir parti olduklarını aktararak amaçlarının yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını Türkiye'de yaşayan bir temsilci aracılığıyla dillendirmeleri, TBMM'de kendi dertlerini anlatmaları olduğunu kaydetti.

Benzer pek çok sorun olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Yurt dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ülkelerinin sorunlarına yabancı olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Ama Türkiye'de yaşayanlar, sizin çektiğiniz sorunları yeteri kadar bilmiyor. O nedenle iş birliği yapmamız gerekiyor, sizlerin de bizlerin de. Sizler CHP'yi temsil ediyorsunuz bulunduğunuz ülkelerde. Ne kadar geniş kitleleri kucaklarsanız emin olun o kadar büyüyeceksiniz." diye konuştu.

"Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz"

CHP dışında, siyasette "Avrupa Birliği bir fasıl açsın biz onu yerine getirelim" beklentisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlla birisinin size talimat mı vermesi lazım? Demokrasi için talimat mı almanız lazım? 'Şunu şöyle yap.' diye emir mi almanız lazım? Benim ağırıma gidiyor. Avrupa'nın etik değerlerine güveniyorsanız, verdiğiniz sözü tutun.' Nedir verdiğiniz söz? 'Bu kurallar yerine gelirse sizi tam üye olarak alırız.' Dolayısıyla onların talimatı, onların emri, onların beklentileri değil. Biz üçüncü sınıf demokrasiyi hak eden bir ülke değiliz. Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Birilerinin dayatmasıyla demokrasi değil, kendi özgür irademizle kendi ülkemize demokrasiyi getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Her sorunu biliyoruz ama nasıl çözüleceğini de biliyoruz"

Kısır tartışmalardan uzak duracaklarını, kendilerini eleştirmek isteyenleri sabırla dinleyeceklerini, kendi çözümlerini anlatacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz nokta şudur; her sorunu biliyoruz ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bugün bizim çözümlerimizi, iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyor. Çünkü onlar çözümü bilmiyor. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sorunlar yumağıyla şu anda Türkiye karşı karşıya, her alanda. Buna çoklu organ yetmezliği diyorum. İktidar çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. İktidara geldiğimizde ki halkın iradesiyle geleceğiz inşallah, göreceksiniz Türkiye kısa zamanda toparlanacak, farklı bir ufuk çizecek."

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından çeşitli başlıklarda sunumlar ve atölyeler gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

Çalıştay, 14 Ağustos'ta sona erecek.