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TRT Haber 05.10.2023 14:20

PKK'lı 2 teröristin Kayseri'ye nasıl gittiği araştırılıyor

Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin Suriye'den geldiği kesinleşti. Teröristlerin veteriner teknisyeni şehit ettiği Develi kırsalında arama ve incelemeler yoğunlaştırıldı. Teröristlerin, Kayseri'ye nasıl gittikleri araştırılıyor.

Güvenlik güçleri, Kayseri kırsalında, Ankara'ya bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin bağlantılarını araştırıyor. Türkiye'ye Suriye'den giriş yaptığı kesinleşen teröristlerin, Kayseri'ye nasıl gittiklerine dair incelemeler sürüyor.

Çalışmalar Kayseri'nin Develi ile Adana'nın Saimbeyli ilçesi arasında yürütülüyor. Veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği alan havadan ve karadan taranıyor.

Patlamada kullanılan araç Kayseri'de gasbedilmiş
Patlamada kullanılan araç Kayseri'de gasbedilmiş

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bozlağan'ın şehit edildiği bölgede incelemelerde bulundu, güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Akar, "Bütün alanı böyle kare kare inceliyorlar ve hiçbir şeyin gözden kaçmaması için gerçekten çok başarılı çok profesyonel bir çalışma yapıyorlar. Uzman arkadaşlarımız yine arazide çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün bunlar birleştirilecek ve resim dolayısıyla çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunların da nasıl geldiği gittiği konusunda tam olarak bilgimiz olacak."

Haber: Tayfur Kara

Kamera: Deniz Eryılmaz

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