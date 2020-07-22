Son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleye dönük olarak çok sayıda harekat ve operasyona imza atan Türkiye, mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Kıran, Pençe, Pençe-Kartal gibi isimlerle birbirinden farklı bölgelerde ancak aynı nihai hedefle gerçekleşen operasyonlara son olarak Yıldırım-1 Cudi ve Yıldırım-2 Cilo gibi adımlar eklendi.

Üç temel yaklaşım ile yola devam ediyoruz

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelenin çok büyük bir kararlılık ve iradeyle devam ettiğinin altını çizerek, bu yaklaşımın 3 temel eksen üzerinde şekillendiğini söyledi.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde 'aralıksız, derinlikli ve stratejik' parolasıyla yola devam ettiğine vurgu yapan Erenel, “Bir kere örgüt uzun zamandır nefes alamıyor. Bir operasyon bitmeden diğeri başlıyor. Derinlikli bir yol izliyoruz; Kuzey Irak’ta askerimiz boy gösterirken aynı anda Hakkari Derecik’te adım atıyoruz. Stratejik ilerliyoruz; çünkü Türkiye’nin çıkarına engel olacak bir terör yapılanması varsa gidip onu kaynağında yok ediyoruz” dedi.

[Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel.]

PKK’nın hafızası sarsıldı

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin bu tür operasyonları ‘belirli dönemlerde, belirli yerlerde’ yapabildiğine işaret eden Fahri Erenel, bugün gelinen noktada çok farklı coğrafyalarda aynı anda müşterek harekat kabiliyetinin olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Durum böyle olunca PKK’nın hafızası sarsıldı. Nerede ve ne zaman operasyon yiyeceklerini tahmin edemez bir duruma geldiler. Böyle olunca kayıpları da arttı. Türkiye bu konuda kritik bir adım daha attı ve teröristlerin yanı sıra onların lojistiğini sağlayan ana hatlarda da kontrolü sağladı.

Türkiye bugün gelinen noktada sınır içinde, Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde örgüte çok ciddi bir baskı sağlayabilecek güce kavuştu. PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu.

Bunların yanına tarihin en düşük örgüte katılım döneminin bu yıl olduğunu, teslim olan kişi sayısının sürekli arttığını da eklerseniz PKK’nın ne denli büyük bir yara aldığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Diyarbakır Anneleri üzerinden yaşanan dönem de çözülmeyi artırdı. Türkiye sahada teröristlere nefes aldırmadığı gibi ‘soft power’ olarak bilinen gücü de çok yerinde kullanarak bölge halkını yanına aldı ve süreci çok iyi bir şekilde yönetmeyi başardı.”

[Mehmetçik, Cudi Dağı'nın her köşesini teröristlere dar ediyor. Foto: AA]

Cudi son derece kritik

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, “Yıldırım 1 ve Yıldırım 2 operasyonları nasıl bir önem taşıyor” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Cudi ülkemizde hemen herkesin duyduğu bir yer. Maalesef terör olaylarıyla anılan bir alan. Örgüt açısından çok önemli. Irak-Suriye sınırının kesişim noktası. Habur kapısının açıldığı yer. Hakkari ve Şırnak Bestler-Dereler bölgesinden kuzeye çıkışın sağlandığı nokta. Kaldı ki örgütün Irak-Suriye üzerinden kuvvet aktarımı yaptığı yer de burası…

Eğer siz burayı tamamen temizlerseniz kuzey-güney hattında teröristlerin geçişini, Gabar ile Bestler-Dereler arasındaki bağı koparıp atmış oluyorsunuz. Sonrasında zaten arazi Dicle Nehri ile düzleşiyor ve güvenliği sağlama imkanınız daha da artıyor.”

Azez’deki patlamalar bu operasyonlarla bağlantılı

Türkiye’nin birden fazla bölgede eş zamanlı ve son derece başarılı operasyonlar yapmasının örgütün ve destekçilerinin işini zorlaştırdığını anlatan Erenel’e göre Suriye’de başta Azez olmak üzere Türk hakimiyet bölgelerindeki terör saldırıları, bu operasyonlarla doğrudan alakalı.

“Ülkemizin tek bir alana yoğunlaşmasını ve diğer bölgelerdeki operasyon odaklarını bu yerlere kaydırmasını hedefliyorlar” ifadesini kullanan Erenel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu operasyonlarda dikkati çeken bir başka husus da ‘lider odaklı’ harekat edilmesi. Son dönemlerde neredeyse her hafta örgütün sözde yöneticilerinden olan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Bu da PKK’ya çok büyük darbe vuruyor.

Gelinen nokta itibarıyla PKK terör örgütü nefes alamaz hale gelmiştir. Korona döneminin terimleriyle anlatacak olursak, PKK entübe durumdadır ve bu halden kurtuluşu, eskiye dönmesi imkansızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine başarıyla devam edecektir.”