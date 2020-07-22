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Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı. Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığı duyuruldu.
MSB'nin paylaşımında, "2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uwya2koOGA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
Etiketler: msb zeytin dalı Terörle MücadeleSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
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