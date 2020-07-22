Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25 Astsubay rütbesinde şüpheli şahıs hakkında, Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda şu ana kadar 12 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.