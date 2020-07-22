Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Kurban Bayramı'nda düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlama düşünülüp düşünülmediğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok."

"Online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli"

Peki, bayramda ziyaretler yapılmalı mı, ziyaretler yapılacaksa nelere dikkat edilmeli?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli" dedi.

"Ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı"

Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılması ve ziyaretin planlanması gerektiğini söyleyen İlhan, şunları önerdi:

"Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı. Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Her misafir sonrası camları açarak 15 dakika ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli."

Kurban kesim yerlerinde nelere dikkat edilmeli?

Kurban yerlerindeki en büyük riskin, kesim için beklenen sıra olduğunu anlatan Prof. Dr. İlhan, "Kurban almaya gidildiğinde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak ve el sıkma pazarlığı yapmayarak dolaşıldığında risk daha azalıyor. Burada da olabildiğince az zaman geçirilmeli, hızlı karar verilmeli" dedi.