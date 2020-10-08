Muğla'da üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Genç kızı öldürüp yaktığı iddiasıyla tutuklanan katil zanlısı Metin Cemal Avcı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Öldürüp cesedini yaktı

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Kardeşi de "delil karartmak"tan tutuklandı

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Ardından kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Katil zanlısı Metin Cemal Avcı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.