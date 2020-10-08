Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Suriye sınırında terör örgütü ile bağlantılı bir şüpheli yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı bir şüpheli yakalandı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüphelinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.
Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/hx4aaLLLuH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020
Etiketler: terörle mücadale msbSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 11:38
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