Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüphelinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.

Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/hx4aaLLLuH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020