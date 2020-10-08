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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya'ya gidiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.
Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.
İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.
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