Haber Giriş: Kaynak: AA
Teröre 'soğuk darbe' 7 binin üzerinde operasyonla vurulacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığının terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonları 1 Ekim itibarıyla başladı.
15 Nisan'a kadar sürmesi planlanan operasyonlar ile terör örgütüne göz açtırılmayacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
2019-2020 sonbahar-kış döneminde 7 bin 852 operasyon yapılmış, operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 10:31
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