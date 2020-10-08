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1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Terör örgütünde çözülme sürüyor. PKK/KCK terör örgütü üyesi bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu Van'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalarda bir kez daha sonuç aldı.
Ailesi ve kendisi ile yürütülen görüşmeler sonucu 1 terörist İpekyolu ilçesinde teslim oldu.
Piknik tüpüne tuzaklı patlayıcı ele geçirildi
Öte yandan yine Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda Başkale İlçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında 2 el bombası, 2 EYP ile tuzaklanmış piknik tüpü, 16 ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.
Bölgede operasyonların kararlı bir şekilde süreceği belirtildi.
Etiketler: Van Terörle Mücadele ikna yoluyla teslimSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 11:53
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