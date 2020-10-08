Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalarda bir kez daha sonuç aldı.

Ailesi ve kendisi ile yürütülen görüşmeler sonucu 1 terörist İpekyolu ilçesinde teslim oldu.

Piknik tüpüne tuzaklı patlayıcı ele geçirildi

Öte yandan yine Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda Başkale İlçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında 2 el bombası, 2 EYP ile tuzaklanmış piknik tüpü, 16 ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.

Bölgede operasyonların kararlı bir şekilde süreceği belirtildi.

