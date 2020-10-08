Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Selçuk, "Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" sözlerini kullandı.

Ödemelerin 8-15 Ekim'de hesaplara yatırılacağını belirten Selçuk, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.