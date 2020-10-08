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Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başlıyor
[Fotoğraf: Depo Photos]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda, 128 bin çocuk için 133,3 milyon lira ödeme yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Selçuk, "Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" sözlerini kullandı.
Ödemelerin 8-15 Ekim'de hesaplara yatırılacağını belirten Selçuk, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
Etiketler: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri sed hizmeti Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AileSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 11:49
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