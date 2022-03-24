Nizamettin Gül, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda yani Pentagon'da biyoterör uzmanı. ABD ordusunun en hassas birimlerinin birinde binbaşı rütbesiyle bölüm başkanı olarak çalışıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Gül'ün asıl dikkat çeken özelliği Fetullahçı Terör Örgütü ile olan yakın teması.

Pentagon’da FETÖ’cü binbaşı. ABD ordusunda biyoterör uzmanı olarak çalışan Nizamettin Gül’ün örgüt elebaşıyla bizzat görüştüğü belirlendi. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, konuyu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/xulYUsLZda — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022

FETÖ elebaşından talimat alıyor

Ankara'ya ulaşan istihbarat raporlarına göre FETÖ'cü Nizamettin Gül örgütün sözde üst düzey yöneticileri ile doğrudan irtibatlı. Hatta FETÖ elebaşı Gülen ile bizzat görüşüyor. Ondan talimat alıyor.

Ağabeyi FETÖ bünyesinde

Nizamettin Gül'ün sadece kendisi değil ağabeyi Esalettin Gül de FETÖ mensubu. Ağabey Gül örgütün sözde Erzurum yapılanmasında görevliydi. FETÖ'ye üyelikten tutuklandı, yargılandı.

Üstelik ifadelerinde ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlediği, kimyacı olduğunu söylediği belirlendi.

Örgüte bağlılığı en üst düzeyde

İstihbarat raporlarına göre FETÖ'cü Nizamettin Gül'ün örgüte bağlılığı en üst düzeyde.

Bu durum, en son 2012 yılında Türkiye'de bulunan FETÖ'cü Gül'ün ABD ordusundan elde ettiği bilgileri FETÖ'ye aktarıp aktarmadığı sorusunu akıllara getiriyor.