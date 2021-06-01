Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021

3 gün önce de Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede etkisiz hale getirilmişti.

Dede'nin yanı sıra 3 terörist daha operasyonda etkisiz hale getirilmişti.