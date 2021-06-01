MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

-"Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir."

-"Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır."

-(Atatürk'e hakaret iddiaları) "Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, ona laf yoktur. Vaazlarıyla milli birliğimizi yaralamaya kimse cüret edemez. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları incelenmelidirAtatürk'e dil uzatan daha iyi Müslüman olduğunu mu sanıyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir."

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