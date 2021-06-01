Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuba Durgut’a tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüle layık görülen Tuba Durgut’u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüle layık görülen Durgut'u tebrik etti.
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