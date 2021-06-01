Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüle layık görülen Durgut'u tebrik etti.