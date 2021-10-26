Pençe Yıldırım harekat bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi.

Otluca Dağ Komando Tugayı'ndaki törene şehidin silah arkadaşları ile mülki ve askeri erkan katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Saygı duruşu sonrası şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.

Şehidin naaşı Mehmetçiğin omuzlarında ambulansa taşınarak memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, 25 yaşında ve bekardı.

