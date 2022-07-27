Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.



Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/EpFA7usWv6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2022

Bakanlık sabah saatlerinde de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.