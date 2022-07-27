Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/EpFA7usWv6
Bakanlık sabah saatlerinde de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Sıradaki Haber
Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya kınama: Irak sorumluluğunu yerine getirsin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz