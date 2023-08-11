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Gündem
TRT Haber 11.08.2023 04:20

Pençe-Kilit'te yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit'te yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.​​​​​​​

Bölgede teröristlerin açtığı taciz ateşleri sonucu 6 asker şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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