Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…''
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/MnsLXXGwno
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