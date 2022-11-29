Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…''