Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (MSB)]
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/xSghWjZmNt
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