Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü.
İki mevkidaş, Ukrayna başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldı.
Etiketler: Belarus Mevlüt Çavuşoğlu
Sıradaki Haber
Akıncı Üssü davasındaki kararlara istinaftan onama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz