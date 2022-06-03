Gazi Meclis'i, Külliye'yi, Emniyet'i, Özel Harekatı, Jandarmayı bombalayan pilotlar, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten siviller, üniformalı FETÖ'cüler..

Hepsi Akıncı Üssü davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse ve binlerce yıl hapis cezasına çarptırıldı.

O cezalar istinafta da onandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen yargılama 1198 gün sürdü.

15 asker ve 4 sivil 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis almıştı

475 sanıklı dava 26 Kasım 2020'de karara bağlandı.

Darbeyi planlayan Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile girişimi yöneten 15 asker "Anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Toplam 405 sanık ceza alırken 70 sanık beraat etti.

"Mahkumiyet kararlarının tamamu hukuka uygun"

Kararın istinaf incelemesi de tamamlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 475 sanık için verilen mahkumiyet ve beraat kararlarının tamamının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Kararda tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden uygulamanın devam etmesine hükmedildi.

Yargıtay, temyiz yolunun açık olduğunu da aktardı.