Yurt dışında yaşayan Türkler ve çeşitli nedenlerle ailelerinden koparılan

Türk çocukları için Meclis devreye girecek.

Milletvekilleri gurbetçilerin sorunlarının yerinde tespiti için ilgili ülkelere gidecek

TBMM'ye ulaşan dilekçelerde koruyucu aile kararları şikayet edildi

Almanya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka’dan gelen dilekçeler, Meclis Dilekçe Komisyonu'nu harekete geçirdi.

Şikayetlerin başında çeşitli sebeplerle Türk çocuklarının koruma kararıyla ailelerinden alınarak yabancı Hristiyan ailelere verilmesi.

Bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çabasıyla 200 çocuk ailelerine iade edildi. Ancak bazı ülkelerde yerel yönetimlerin Türk çocukları hakkındaki koruma kararları ile ailelerin mağduriyeti sürüyor.

Milletvekilleri, sorunların tespiti için ülkelere gidecek

Sorunun tespiti ve çözümü için Meclis Dilekçe Komisyonu üyeleri ilgili ülkelere gidecek. Sivil toplum kuruluşları ve Türk kanaat önderleriyle bir araya gelinecek.

Belediye ve resmi makamlarla sistemin mağduriyet yaratan uygulamaları ele alınacak.

Heyet, koruma kararlarının yanı sıra Türklerin yaşadığı diğer sorunlarla ilgili de muhataplarıyla görüşecek. Hazırlanacak rapor ve çözüm önerileri ilgili kurumlarla paylaşılacak.