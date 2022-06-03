İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

"7 kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 85 terörist etkisiz hale getirildi"

Çataklı, mayıs ayında düzenlenen operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca mayıs ayında, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2051 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır."

Çataklı ayrıca, 22 terör eyleminin de güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyledi.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 bin 504 kişiden 1761'i tutuklandı

Çataklı, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin de şu rakamları paylaştı:

"Mayıs ayında yaptığımız 19 bin 183 uyuşturucu operasyonunda 24 bin 504 kişi gözaltına alınmış, 1761 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2020’de bu sayı yüzde 66 azalışla 314’e düşmüştür."

Ekipler kaçakçılara da göz açtırmıyor

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin de yoğun bir mesai harcadığını belirten Çataklı, "Mayıs ayında gerçekleştirilen 1998 operasyonda, 2 bin 890 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" dedi.

Kadına şiddet durmuyor: Mayısta 31 kadın yaşamını yitirdi

Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili şunları söyledi:

"Esasında, saniyelerin bile bizim için büyük bir önem taşıdığı ve bizlerin hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde müsamaha göstermediği konuların başında, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele geliyor. Üzülerek ifade etmeliyim ki mayıs ayında 31 kadın yaşamını yitirmiştir."

Siber suçlarla mücadeleyle ilgili rakamlar da şöyle:

"12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır."

"18 bin 416 düzensiz göçmen yakalandı"

Dünyanın pek çok ülkesinin bir numaralı güvenlik başlığının düzensiz göçle mücadele olduğunu belirten Çataklı, "Mayıs ayında, 4 bin 680’i denizlerde olmak üzere toplam 18 bin 416 düzensiz göçmen ve 879 organizatör yakalanmıştır" dedi.

2022 yılında bugüne kadar Afganistan’a 56 charter düzenlenmiş olup sadece charter seferle 10 bin 136 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandığını belirten Çataklı, bu yıl Afganistan sınır dışı sayısı böylece 16 bin 538’e ulaştığını söyledi.

"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 oldu"

Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısıyla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.

ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir."







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