TUSAŞ, TEKNOFEST Azerbaycan'da, ürettiği ve geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü hava araçlarını ve maketlerini sergiledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST'lerden sonra gençlerin kendilerine "Beraber çalışırız", "Biz de yaparız" dediklerini söyledi.

Bu heyecanın Azerbaycan'dan sonra komşu ülkelere, diğer Türk devletlerine yayılmasını dileyen Kotil, "Bir delikanlıyı Gökbey'in kokpitine oturttuk. Kumanda kolunu tuttu, pedala bastı. Onun yaşında bana yaptırsalardı vallahi kafayı yerdim, 'Ben bunu yapacağım' derdim. Azeri gençler, çocuklar 'Biz bunu yaparız, Türkiye'deki kardeşlerimiz yapıyorsa biz de yaparız' diyor. Onun için 10 numara iş, çok mutluyum. Buna sebep olanlara, başta Selçuk Bayraktar Bey olmak üzere teşekkür ederim" dedi.

TEKNOFEST kuşağının meşalesi

TUSAŞ'ın global arenaya çıkmasının gerekliliğine işaret eden Kotil, bunun için 5 bin mühendise ulaştıklarını ve daha da büyümeleri gerektiğini vurguladı.

Kotil, büyümenin yalnızca Türkiye sınırlarında olmayacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Dışarı çıkmamız gerekiyor. Malezya, Pakistan'da mühendislerimiz var, Kazakistan'da yakında olacak, Endonezya'da olacak. Almanya ve ABD'de var. Globale çıkmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'da da olacak. Basit bir şirket mantığıyla ürün yapalım, satalım desek tüm bunları yapmayız. Bu tabanı hazırlamakla uğraşmayız, uçağımızı, İHA'mızı, helikopterimizi yaparız, satarız ama amacımız o değil. Şimdilik 10 bin mühendis hedefimiz var, 50 bin mühendise çıkacaksak, dünyanın en büyüğü olacaksak işin tabanında, köklerinden çalışmak gerekiyor. Azerbaycan'da fikirsel, mühendislik olarak neler yapabiliriz diye temas için buradayız. Onlara katkıda bulunuyoruz, sevinçlerini, heveslerini tetikliyoruz. Gençleri Gökbey'e oturtmanın bize bir zararı yok. Çocuk için ise çok büyük anlamı var.

Vizyonu çok büyük olan bir şirketiz. Türkiye'nin ihtiyacı kadar büyüğüz. Yalnızca ürün satmıyoruz, aynı zamanda insan yetiştiriyoruz. Yalnız Türkiye'de değil, bunu Nijer'de de her yerde de yapacağız. Büyük bir meşale yandı, Türkiye'den buraya geldi, buradan sonra devam edecek. Bütün Türk ülkelerine, bizi seven ülkelerin hepsine gitsin bu. Tüm bu gençler TEKNOFEST kuşağı olarak bir araya gelirler 'Hipersonik yolcu uçağı yapıyoruz, Mars'a gidiyoruz' derler. Onun meşalesi var burada."

"Azerbaycan'ın da almasını isteriz"

Ürettikleri hava araçlarının Azerbaycan ve bölge ülkelerinde kullanılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kotil, şunları kaydetti:

"Bu ürünlere çok güveniyoruz. Hürkuş'umuz ihracata başladı, bu yıl teslimatlarımız var. Azerbaycan'ın da almasını isteriz. Canavar bir uçak, çok başarılı, bahtı açık olsun, bayağı bir siparişimiz var. Buranın bir siparişi yok ama olmasını bekleriz. Olsa iyi olur. Bize sipariş verenlere yalnızca uçak vermiyoruz. Mesela Nijer, onlara aynı zamanda mühendis yetiştiriyoruz. Oraya mühendislik ofisi açıyoruz. Vizyoner bir yaklaşımla hem ürünümüzü hem sevgimizi hem bilgimizi veriyoruz. Bizden de bir şey eksilmiyor.

Buranın Gökbey, Atak, Hürkuş, Anka ve Aksungur almasını bekleriz. Şimdilik bunlar var. Hemen arkasından Hürjet, Milli Muharip Uçak, Atak-2, büyük genel maksat helikopter geliyor, hepsini almalarını isteriz. Bunları alırlarsa başkaları gibi yalnızca uçak vermeyeceğiz, sevginin yanına bilgiyi de koyacağız."

[Fotoğraf: AA]

Milli Muharip Uçak'ın simülatörü uçmaya başladı

Hürjet ve Milli Muharip Uçak projelerinin geldiği aşamaya ilişkin de bilgi veren Temel Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Projeler kapsamında simülatörler geliştirdik. Hava Kuvvetleri pilotlarımız bir yıldır Hürjet ile uçuyorlar ama yerde, simülatörle uçuyorlar, matematik modeli birebir aynı. Yerdeki havadakinin aynısı, uçmayan demir kuşa bağlı. Milli Muharip Uçak'ın simülatörü de uçmaya başladı. Atak-2'nin simülatörü yakında uçmaya başlayacak.

Hürjet uçmak için gün sayıyor, bizde de nabız yükseliyor. 10 Haziran gibi Üretim Genel Müdür Yardımcılığı bütün gövdeyi Uçak Genel Müdür Yardımcılığına verecek. İçine belli ekipmanlar konulmuş durumda. Gerisini de Uçak Genel Müdür Yardımcılığı oluşturacak. İnşallah 18 Mart 2023'te söz verdiğimiz gibi uçağımız uçacak. Sıkı bir takvim ama aynen gidiyor. Allah sözümüzü tutmamızı nasip etsin."

Milli jet uçağı Hürjet'in teknik özellikleri

Hürjet, 14 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde..

45 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek olan Hürjet 3 ton civarında faydalı yük taşıyabilme özelliğine de sahip.

Kanat ve gövde altında mühimmat ve faydalı yükler taşıyabilecek.