Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 39 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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