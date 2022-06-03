Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere saldırı girişimlerine geçit vermedi.
Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QPLWpjn7fM
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