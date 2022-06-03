Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere saldırı girişimlerine geçit vermedi.

Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



