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Gündem
TRT Haber 20.11.2023 20:27

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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