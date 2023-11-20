Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklaar şöyle:

72 yıl sonra Almanya'yı Berlin'de yenen A Milli Takımımızı kutluyorum.

Geçen hafta 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs'ın, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum.

Zaman, verdiği sözlerin hilafına dayanarak, Kıbrıs Türklerini cezalandıran AB'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir.

(Kıbrıs sorununa ilişkin) Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz.

Kimi Batılı güçler, Karabağ Savaşı'yla birlikte bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor. Ermeni halkı ve yöneticileri güvenliği binlerce kilometre ötede değil, komşularıyla barışta ve iş birliğinde aramalı. Ermenistan'ı kışkırtarak kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimi batılı güçler Karabağ Savaşı'yla birlikte bölgemizde yeni bir dönemin başladığını hala idrak edemiyor. Ermeni halkı ve yöneticileri güvenliği binlerce kilometre ötede değil, komşularıyla barışta ve iş birliğinde aramalı. pic.twitter.com/VnGqNIgHL7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2023

Buradan bir kez daha Ermenistan'a, Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutmaya davet ediyorum.

"Togg, küresel rekabette yerini aldı"

Birilerinin "Bunun fabrikası nerede?" dediği Togg, bu güne kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor.

Sosyal devlet alanında da kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Geçen hafta açılışını yaptığımız Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri bunun örneklerinden biri.

"Nerede gözü yaşlı, gönlü kırık biri varsa Türkiye'nin şefkat eli oradadır"

Türkiye olarak sadece sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da mazlumun, zulme, baskıya uğrayanların yanındayız. Türkistan'dan Afganistan'a, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar nerede gözü yaşlı, gönlü kırık kimse varsa Türkiye'nin şefkat eli oradadır. Filistin'deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa Uygur kardeşlerimizin, Ahıska Türkü, Kırım Tatarı, Kerkük Türkmeni kardeşlerimizin sıkıntısı da aynı şekilde bizim sıkıntımızdır. Hiçbir ayrım yapmadan hepsiyle yakından ilgileniyoruz. Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa çok açık söylüyorum ya gafildir ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan bir beşinci kol elemanıdır.

Gazze'de 7 Ekim'den beri tam anlamıyla vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir.

"800 tona varan yardım malzemesini bölgeye sevk ettik"

İsrail’in 7 Ekim’den beri süren ahlaksız ve alçak saldırıları altında kalan Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz için 800 tona varan yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk.

İsrail, hamile kadınları daha doğmamış bebekleriyle katlederek bir cinnet halindedir. Bunun adı barbarlık, eşkıyalık, devlet terörüdür. Dünya, İsrail'in hastanelere saldırılarını sadece seyretti.

Biz dayanışmanın gücüne, paylaşmanın gücüne inananlardanız. Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Türk özlenendir, gözlenendir, mazlum ve mağdurların hamisidir. Türkiye, tarihi misyonunu ‘neme lazımcılık yaparak’ değil başı dara düşenlere kucak açarak yerine getirebilir.

"Gazze'ye kulaklarını tıkadılar"

Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz. Batı ülkeleri, 'ateşkes sözcüğünü bile kullanmaktan korkuyorlar.

Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. İsrail yönetimi de Holokost’u, Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırılarının kalkanı olarak kullanıyor. İsrail, 'ateşkes çağrısı' dahil her türlü tepkiyi “antisemitizm” parantezine alarak anında boğmaya çalışıyor.

Gazze’deki vahşet karşısında insanlığın vicdanı ve sesi olma görevi, şu an Türkiye’nin omuzlarındadır.

Biz, şairin ifadesiyle “Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa hakkın da dönmez yüzü, bükülmez kolu vardır.” düsturuyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır.

İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin geçmişinde böyle bir utanç lekesi göremezsiniz.

"Nükleer silahları meselesini unutturmayacağız"

İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor. Fakat bu konuda ne BM Güvenlik Konseyi ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı herhangi bir inceleme başlatmıyor. Bugün İsrail’e ses çıkarmayanların yarın başka ülkelere söyleyecek hiçbir sözü olamaz. İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.

Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız

"2 bin teröristi etkisiz hale getirdik"

Terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Döktükleri her kanın hesabını soruyoruz, soracağız.

"Bir gece ansızın gelebiliriz" ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir.

"Zonguldak açıklarında batan mürettabatın bulunması için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor"

Dün sel ve fırtına nedeniyle 9 vatandaşımız vefat etti. Zonguldak açıklarında batan mürettabatın bulunmasına yönelikde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarını hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini de hemen yapacağız.