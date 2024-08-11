Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Bakanlığın mesajında, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik de ölüm yıl dönümünde unutulmadı:
"İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."
August 11, 2024