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Gündem
TRT Haber 11.08.2024 12:47

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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"İyi ki varsın Eren, İyi ki varsın Ferhat Gedik"

Bakanlığın mesajında, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik de ölüm yıl dönümünde unutulmadı:

"İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

 

Eren'i korurken şehit düştü: Ferhat Gedik'in şehadetinin 7. yılı
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