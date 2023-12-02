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Gündem
AA 02.12.2023 12:58

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, av tüfeği, taarruz tipi el bombası, dolu AK-47 şarjörü, 5 gece görüş cihazı, 2 telsiz, 1 sabit merkez telsizi, 3 termal şemsiye, 4 kalıp nitro-gliserin, 10 kilogram amonyum nitrat, 5 elektrikli fünye, 6 alpha-fire alıcı, 3 alpha-fire kumanda, şişme bot, kürek ve pompası, cep telefonu, 2 dijital fotoğraf makinesi, 5 metre infilaklı fitil, kol saatine tuzaklanmış zaman ayarlı EYP düzeneği, 10 mazot sobası, 3 kamera, telsiz rölesi, solar paneli, 2 jeneratör ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu. 

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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