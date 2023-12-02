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TRT Haber 02.12.2023 10:46

MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak"

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG
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