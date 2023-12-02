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TRT Haber 02.12.2023 08:27

9 ilde "Kahramanlar" operasyonu: 88 gözaltı

Bitlis merkezli 9 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 88 terör şüphelisi yakalandı.

9 ilde "Kahramanlar" operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Bitlis merkezli 9 ilde 113 adrese "Kahramanlar" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahısların Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları, BTÖ’ye yardım ve yataklık ettikleri, terörizme finansman sağladıkları tespit edildi."

Yapılan operasyonlarda; 5 adet AK 47 tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

 

 

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Bitlis Ali Yerlikaya Terör Örgütü
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