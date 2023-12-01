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Gündem
AA 01.12.2023 21:25

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın konsey üyeliğine tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) konsey üyeliğine tekrar seçildiğini açıkladı.

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın konsey üyeliğine tekrar seçildi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, IMO konsey üyeliği seçimlerinin, Londra’da gerçekleştirilmekte olan IMO 33. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapıldığı aktarıldı.

​​​​​​​Söz konusu seçimlerde Türkiye'nin aday olduğu ve konsey üyeliğine tekrar seçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk kez aday olduğu 1999'dan itibaren, iki yılda bir yapılan konsey seçimlerinin tamamında üyeliğe seçilen Türkiye, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."

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