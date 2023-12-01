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TRT Haber 01.12.2023 21:10

Uyuşturucu tacirlerine "Narkogüç-38" operasyonu: 391 gözaltı

Uyuşturucu madde imal eden, satan "zehir tacirlerine" yönelik gerçekleştirilen “Narkogüç-38” operasyonu başarıyla tamamlandı. “Narkogüç-38” operasyonu kapsamında; toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine "Narkogüç-38" operasyonu: 391 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda, 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 391 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi.

Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.


İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerimizin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir."

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Ali Yerlikaya Narkotik Son Dakika Uyuşturucu
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