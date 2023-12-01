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TRT Haber 01.12.2023 21:03

Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 16 terör hedefinin hava harekatıyla imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Aralık 2023 saat 18.30’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.


 

"Yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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