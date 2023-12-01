Emine Erdoğan: Adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmaz

Emine Erdoğan, Expo City Dubai'de düzenlenen "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programında, iklim elçisi gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, çevre sorunlarına, farklı coğrafyalarda toplanarak çözüm aramayı çok anlamlı bulduğunu vurguladı.

5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü'ne işaret ederek, insanlığa faydalı olmak konusundaki yüce erdemin hatırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Gönüllülük yaygınlaştıkça, bireyciliğin azalmasını, insanlığın aslında tek bir aile, dünyanın ise ortak evimiz olduğunun fark edilmesini umut ediyorum. Böylelikle kalplerin şifa ve sükun bulacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İklim Değişikliği Atölyeleri kuruyoruz"

Türkiye'de yeni nesillerin "iklim gönüllüsü" olarak yetişmesini sağlamak amacıyla yeşil ve iklim dostu kampüslere öncülük edecek "İklim Elçileri Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Emine Erdoğan, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile "İklim Değişikliği Eylem Planı"nın geliştirildiğini anlattı.

Emine Erdoğan, çevre bilinci kazanan çocukların iklim okuryazarı olarak, ailelerini ve toplumu aydınlatacaklarından şüphe etmediğini belirterek, bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 'İklim Değişikliği Atölyeleri' kuruyoruz. Terminolojiyi, her yaş ve eğitim düzeyi için anlaşılır kılmak amacıyla 'Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü' hazırlıyoruz. Tüm öğrencilerimizin erişimine açtığımız 'Sürdürülebilir Dünya Alanı', 200'ü aşkın farklı türde video, oyun, etkileşimli içerik ve görsel barındırıyor.

Çocuklarımızı ne kadar donanımlı yetiştirirsek içinde yaşayacakları dünyanın sorunlarını aşmakta o kadar güçlü olacaklarına inanıyorum. Esasen, bütün bu girişimlerle kuşaklar boyu doğayla iç içe yaşamış insanımızın, hafızasını tazeliyoruz."

"Sıfır Atık Projesi, gönüllülerin omuzlarında yükselen bir hareket"

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"2017 yılında başlattığım ve doğaya bertaraf edemeyeceği atıklar bırakmamayı hedefleyen Sıfır Atık Projesi, aslında gönüllülerin omuzlarında yükselen bir harekettir. Projemiz, ülke genelinde benimsendikçe, geri dönüşüm oranını, yüzde 13'ten yüzde 30'lara yükseltmek ve 3,5 milyar doları ekonomiye kazandırmak mümkün oldu. Yılda 1 milyonu aşkın aracın, trafikten çekilmesine eşdeğer, tam 4,9 milyon ton sera gazı salımını önledik."

Sıfır Atık felsefesini, iklim krizinin çözümünde önemli bir adım olarak gördüklerinin altını çizen Erdoğan, bu kapsamda Birleşmiş Milletler işbirliğinde girişimler başlatıldığını, Türkiye olarak BM Genel Kurulu'na sundukları Sıfır Atık kararı ile 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini anımsattı.

Emine Erdoğan, uygulamayı yaygınlaştırmak amacıyla başkanlığını yürüttüğü "Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun tesis edildiğini, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dünyanın en kapsamlı uluslararası Sıfır Atık inisiyatifi olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı da sivil imzaya açtıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Sizlerin ve gönüllülerimizin desteğiyle Sıfır Atık hareketimiz dünyanın dört bir köşesine ekilmiş fidan misali, her geçen gün büyüyor ve büyümeye devam edecek inşallah." diye konuştu.

"İklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmaya hakkımız yok"

Emine Erdoğan, Pasifik Okyanusu'nda atıklardan kıta büyüklüğünde bir ada oluşması, Mariana Çukuru'nun derinliklerinde plastik ambalajlar görülmesinin ne kadar kritik bir eşikte olunduğunu ispatladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hepimiz, gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmaya hakkımız olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülke halklarının bireycilikten vazgeçmesi ve ortak evimiz dünyamızı, ancak birlikte koruyabileceğimizi fark etmesi elzemdir. Dünya genelinde aktif iklim gönüllüsü sayısı arttıkça, sesimizi daha çok duyuracağımıza ve somut kazanımlarımızın artacağına yürekten inanıyorum."

"Gazze" vurgusu

Konuşmasının sonunda Gazze'de masum sivillerin yaşadıklarına da dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları krizlerle yüzleştiklerini görüyoruz. Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır. Gelecek kuşaklara yeniden soykırım ile lekelenmiş bir dünyayı miras bırakmaya da hiç hakkımız olmadığını ifade etmek istiyorum. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk katledilirken, nesiller arası adalet çağrımız vicdanlarda karşılık bulabilir mi? Ve elbette, uluslararası hukukun ve insani değerlerin din, dil, ırk, etnik köken ayırmadan bütün insanlık için geçerli olduğu bir dünya, gerçekten kurtarılmaya değer olacaktır."

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ve Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da birer konuşma yaptı.

Programın gerçekleştiği Türkiye Pavilyonu'nda yer alan keten bitkisi, dut ağacı kabuğu ve ipek ham maddesinden üretilen el yapımı kağıtlardan yapılan resimlerin bulunduğu sergiyi ve nesli tükenmekte olan yaban kuşlarının fotoğraflardan esinlenerek atık metallerden yapılan kuş heykelleri sergisini gezen Emine Erdoğan, atık kağıtlar üzerine yapılan ebru sanatı icrasını izledi.

Emine Erdoğan ayrıca, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ve Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile Malezya Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Öte yandan Emine Erdoğan, COP28 kapsamında Dubai’de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının standını ziyaret etti

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında açılan standı da ziyaret etti. Emine Erdoğan, burada İletişim Başkanlığının "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" ve "Yaşanabilir Bir Dünya için Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitaplarını inceledi.

Dubai'deki Expo alanını ziyaret eden katılımcılar, "https://zerowastecommitment.com" internet sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanına imza atarak destek verdi. İmza atan katılımcılara sertifikaları verildi.

Expo City Dubai'de 12 Aralık'a kadar sürecek COP 28 kapsamında katılımcıların ziyaretine açık olacak stant, çevre konusunda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma politikaları, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.