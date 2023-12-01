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TRT Haber 01.12.2023 17:37

Bahçeli: Caniyahu adalet ve insanlık namına yargılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli. Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli: Caniyahu adalet ve insanlık namına yargılanmalı

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan birinin ve hatta soykırıma varan kanlı tablonun Gazze'yi perişan ettiğini vurguladı.

Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda 16 bini aşan Filistinlinin hayattan koparıldığını, on binlerce Filistinlinin de yaralandığını belirten Bahçeli, İsrail'in vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlediğine dikkati çekti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"24 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir.

Gazze kelimenin tam manasıyla ölüm şeridine dönüşmüştür. Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükunetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail'in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır."

"Müessir tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir"

Bahçeli, bugünkü İsrail yönetiminin aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Caniyahunun, ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli. Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır.

Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, 'gönüllü Kudüs sevdalıları' mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır."

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