Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olabilmek için saat 17.00 itibarıyla görevlerinden ayrılma süreci tamamlandı.

YSK, önceki yıllarda, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların aday olabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmediği yönünde karar almıştı.

Aday olacak milletvekillerinin, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunması, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılması kararlaştırılmıştı.