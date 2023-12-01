Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.12.2023 17:05

Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci sona erdi

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci sona erdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olabilmek için saat 17.00 itibarıyla görevlerinden ayrılma süreci tamamlandı.

YSK, önceki yıllarda, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların aday olabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmediği yönünde karar almıştı.

Aday olacak milletvekillerinin, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunması, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılması kararlaştırılmıştı.

ETİKETLER
YSK
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
İsrail Gazze'de bugün 200’den fazla yeri vurduğunu duyurdu
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
17:46
Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
17:42
Bahçeli: “Gönüllü Kudüs Sevdalıları” Filistinli kardeşlerimiz için her türlü göreve hazır
17:35
Gazze'de görevli AA kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti
17:32
Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişi durdu
Azerbaycan'dan depremzedeler için 18 tonluk yardım malzemesi
Azerbaycan'dan depremzedeler için 18 tonluk yardım malzemesi
FOTO FOKUS
"Martı" oyunu Arkası Yarın projesi kapsamında yorumlanacak
"Martı" oyunu Arkası Yarın projesi kapsamında yorumlanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ