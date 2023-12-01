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TRT Haber 01.12.2023 14:40

İyi Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin iş birliği önerisini görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçildikten sonra ilk kez ziyaret ettiği İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e seçimde iş birliği teklifi götürdü. Akşener'in, teklifi partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu'na sunacağını açıklamasının ardından gözler, pazartesi gününe çevrildi.

İyi Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin iş birliği önerisini görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Bir süredir Akşener görüşmesi için hazırlık yaptığı bilinen CHP heyeti, İyi Parti'ye iş birliği için somut teklif sunmadı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre; görüşmede CHP heyeti, İyi Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını gözden geçirip geçirmeyeceğini sordu. Ancak hangi bölge ve illerde iş birliği yapılabileceğiyle ilgili somut öneri getirmedi. İyi Parti cephesinde bu durum, eleştiriye yol açtı.

Parti içinde, "Genel İdare Kurulu'nda CHP'nin talebine karşı somut ne sunulacak?" sorusu gündeme geldi.

Akşener, Özel ile görüşmesinin ardından geçen hafta kurduğu İstişare Komisyonu ile toplantı yaptı. Tarihi önceden belirlenen toplantıda iki genel başkanın görüşmesi gündeme geldi. Akşener, komisyondaki değerlendirmeleri dinledi. Ankara teşkilatının da görüşünü alan Akşener'in İstanbul il yönetimini de dinleyeceği kaydedildi.

İyi Parti'de, 31 Mart yerel seçimleri için, "hür ve müstakil" stratejisiyle hareket edildiği belirtiliyordu. CHP'nin önerisi en yetkili karar organında değerlendirilecek. Daha önce ittifaksız seçim kararı alan Genel İdare Kurulu bu kez, CHP'nin iş birliği önerisini görüşmek için toplanacak.

Pazartesi toplanacak Kuruldan çıkacak karar, CHP'ye bildirilecek.

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İyi Parti CHP Özgür Özel Meral Akşener
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