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TRT Haber 01.12.2023 14:26

AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı

AK Parti'de temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Seçimi kazanma ihtimali yüksek isimler için anket süreci başladı. Anketlerden çıkan sonuçlar bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı

AK Parti yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, temayül yoklamaları tamamlanırken, aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçildi.

Titizlikle yürütülen çalışmalarda gözler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere adayların kimler olacağında. Temayül yoklamalarının ardından anket süreci başladı. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimleri için anket yapılacak.

Yapılan anketler, aday isimlerini belirlemede önemli bir gösterge olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılarak seçmen profili üzerinden adaylar önerilecek.

Nüfus yoğunluğuna göre aday adayı ismi sunulacak. Ankette, nüfusu az olan belediyeler için iki, nüfus yoğunluğu fazla olan belediyeler için en fazla dört aday adayın ismi yer alacak.

Çıkan sonuçlar bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Erdoğan başkanlığında önümüzdeki günlerde toplanacak aday tespit komisyonunda değerlendirilecek. Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlıyor.

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