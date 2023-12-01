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Gündem
AA 01.12.2023 15:10

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Adıyaman'ı ziyaret etti.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da
[Fotograf: AA]

Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret eden komisyon üyeleri, valilik binasında, depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 14 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da

Depremlerden en çok çocukların etkilendiğini aktaran Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"6 Şubat depremleri eşine az rastlanır büyüklük ve şiddette, 500 kilometrelik bir çapa sahip 14 milyon insanı doğrudan etkileyen bir depremdi. Deprem sahasında çalışmalarımızı yürütürken de aklımıza hep gelen şey, depremden etkilenen çocuklarımızın durumu olmuştur. Çünkü sahada bizzat görüyorsunuz, yetişkinler bu acıyı en derinden yaşasalar bile hayat motivasyonlarını bir şekilde sağlayabiliyor ve sorumluluk alarak bu süreci atlatmaya çalışabiliyorlar. Ancak çocuklarımız maalesef yaşanan olaylara neyle karşılaştıklarını bilmeden bakıyor ve hayatlarında ilk kez ölümle tanışıyorlar. Bir çocuğun ölümle tanışması, bununla yüzleşmesi kaldırabileceği en ağır durumlardan birisi."

Katırcıoğlu, Gazze'de yaşananların da çocukları etkilediğine dikkati çekerek, "Bugün Gazze’deki çocuklar, nasıl İsrail'in yıkımlarıyla karşılaşıyorsa 6 Şubat'ta da bizim çocuklarımız doğanın yıkımlarıyla karşılaştılar. Bizler de komisyon olarak depremlerden etkilenen çocuklarımızı ziyaret etmek, ihtiyaçlarını dinlemek ve onlara yönelik destekleri yerinde görmek için Adıyaman'dayız" dedi.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da

Kentte yaşayan çocuklarla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşan Katırcıoğlu, "TÜİK verilerinden aldığımız son bilgilere göre, 213 bin çocuğumuz var ve bu çocukların 293 biniyle görüşme gerçekleşmiş. 563 öksüz ve yetim çocuğumuz var, 38 koruyucu ailemizde 56 çocuğumuz mevcut" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Yasama Uzmanı Hayrettin Yılmaz ile kurum amirleri katıldı.

Heyet, daha sonra Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentini ziyaret ederek, burada yaşayan şehit ailesiyle görüştü.

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