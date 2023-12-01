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Gündem
TRT Haber 01.12.2023 17:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de ikili görüşmeler

Dünya İklim Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlendi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra, Gazze'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başlaması, Türkiye’nin insani yardım ve barış için attığı adımlar ile Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail’in Gazze katliamını durdurmak için elinden geleni yaptığını, İsrail’i durdurmak için İslam dünyasının muhakkak birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de ikili görüşmeler

Çatışmaların yeniden başlamasının son derece olumsuz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem de insani yardımların Gazze’ye ulaşması için gayret gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayii, enerji, uzay teknolojileri alanlarında iş birliğinin geliştirilebileceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed Al Nahyan’ı İklim Zirvesi organizasyonuna ev sahipliği yapmaları dolayısıyla tebrik etti.

Japonya Başbakanı Kişida ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabulünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam derecesine ulaşan saldırılarının kendini savunma hakkı ile izah edilemeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve bölgeye yönelik insani yardım ihtiyacı konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam derecesine ulaşan saldırılarının kendini savunma hakkı ile izah edilemeyeceğini dile getirdi.

Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların bir an önce yeterli ölçüde ulaşması gerektiğini, İsrail'in uluslararası hukuk zemininde durdurulmasının önemli olduğunu ve BM Genel Kurulu'nda alınan kararın İsrail'in yalnızlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Görüşmede, Türkiye ile Japonya'nın ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkileri ile ilgili konular değerlendirildi.

Meloni ile görüşme

Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde Gazze'deki insani durumun gün geçtikçe ağırlaştığını hatırlattı.

İsrail'i durduracak etkin adımların atılmasının şart olduğunu ifade etti.
Bağımsız Filistin devletinin kurulması için İtalya ile yakın iş birliğinin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de ikili görüşmeler

Savunma sanayii, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve terörle mücadele konuları da görüşmede ele alındı.

Mirziyoyev ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de ikili görüşmeler

Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, ülkelerin her alanda ortak çalışmayı artırmaya devam edeceğini kaydetti. 

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