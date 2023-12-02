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Gündem
AA 02.12.2023 00:36

İletişim Başkanlığı'ndan Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Merkez tarafından Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların manipülasyon amaçlı paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ettiği belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla iddiaya konu görüntülerde de yer alan ve Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet edilmektedir. Bu araçlarda Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılmaktadır.

Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır dışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Görüntülerde geçen, '5 dakikada kimlik verilir' gibi ifadeler tamamen provokasyon amaçlıdır, itibar etmeyiniz."

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İletişim Başkanlığı
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