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Gündem
TRT Haber 02.12.2023 13:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Aralık'ta görüşmelerine başlanacak yeni asgari ücrete ilişkin, "En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkini şunları kaydetti;

Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

"Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız"

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

ETİKETLER
Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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