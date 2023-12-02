Parçalı Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.12.2023 12:30

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız" dedi.

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan İklim Değişikliği
Sıradaki Haber
MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Avustralya, Gazze'de "insani ara"nın devam etmesi çağrısı yaptı
13:58
AK Parti'de, "Ekonomi Söyleşileri" programı yapılacak
13:57
ABD öncülüğündeki 22 ülkeden küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdü
13:49
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
13:46
Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
13:40
İsrail ile çatışmalarda Hizbullah’ın 2 mensubu daha öldü
"Kaleler Şehri Andırın" 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor
"Kaleler Şehri Andırın" 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ